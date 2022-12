Dragon Gate: «Fantastic Gate 2022» Día 2

Por segundo día consecutivo, Dragon Gate se presentó en el Sapporo ii-one Stadium de Hokkaido continuando con la gira «Fantastic Gate 2022».

► «Fantastic Gate 2022» Día 2

En combate en mano a mano, Kota Minoura del Gold Class, se impuso a Susumu Mochizuki. Minoura celebró ampliamente su victoria con sus compañeros de facción.

Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Madoka Kikuta de D’courage doblegaron a M3K (Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Jr.)

En el turno principal, Z-Brats (ISHIN, KAI y Shun Skywalker) concretaron la primera defensa del Campeonato Open The Triangle Gate superando a Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu, Jacky Funky Kamei y Kzy). Como Natural Vibes no quedaron conformes con el resultado, Kzy y BIG BOSS Shimizu desafiaron a KAI y BxB Hulk por el Campeonato Open The Twin Gate.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2022», 03.12.2022

Sapporo ii-One Stadium

Asistencia: 390 Espectadores

1. BxB Hulk y H.Y.O vencieron a Ben-K y Minorita (13:25) con un First Flash de Hulk sobre Minorita.

2. YAMATO, Dragon Kid y Mondai Ryu derrotaron a Ultimo Dragon, Genki Horiguchi y Kaito Nagano (9:05) con un Crab Hold de YAMATO sobre Nagano.

3. Don Fujii y Eita vencieron a Strong Machine J y Jason Lee (10:04) con un Gedo Clutch de Fujii sobre Eita.

4. Kota Minoura derrotó a Susumu Mochizuki (11:28) con un Jumbo no Kachi! Cutback-Cradle.

5. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Madoka Kikuta vencieron a Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Jr. (14:49) con un Vertical-Drop High-Speed Piledriver de Kikuta sobre Jr.

6. Open the Triangle Gate Title: Shun Skywalker, KAI e ISHIN (c) derrotaron a Kzy, BIGBOSS Shimizu y JACKY “FUNKY” KAMEI (17:22) cuando KAI colocó espaldas planas de KAMEI tras un First Flash de Hulk (1st defense) defendiendo el título