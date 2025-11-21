Dradition: Zack Sabre Jr. se impone al legendario Tatsumi Fujinami

«2025 Dragon Expo 1995 ~ Muga» fue el evento que presentó la empresa independiente Dradition de Tatsumi Fujinami, que tuvo a a Zack Sabre Jr. de New Japan Pro Wrestling como invitado especial.

► «2025 Dragon Expo 1995 ~ Muga»

Fue un evento plagado de talento consagrado y tras 18 años se retomó el concepto Muga, que caracterizó al estilo de lucha de Fujinami.

Satoshi Kojima se impuso a su compañero de generación Nobuyuki Kurashima con su característico Lariat.

Tuvieron que pasar siete años para que los veteranos Masakatsu Funaki y AKIRA volvieran a enfrentarse en un duelo individual. Funaki usó sus clásicos movimientos de sumisión para llevarse el triunfo.

Manabu Soya, uno de los alumnos más recios de Fujinami, doblegó a LEONA en un duelo muy reñido.

Yuji Nagata y Mitsuya Nagai, ambos con 57 años de edad y con una añeja rivalidad, sostuvieron su primer combate individual en 21 años. Nagata se llevó el duelo con su movimiento secreto, el Reverse Nagata Lock III. Nagai, derrotado, expresó su deseo de formar equipo con Nagata.

En el turno estelar, Tatsumi Fujinami enfrentó a Zack Sabre Jr. en un gran choque técnico. Pero este choque tenía una historia detrás. Con el objetivo de regresar a sus raíces en la lucha libre profesional clásica, Fujinami lanzó el movimiento «Muga» en octubre de 1995. Este fue el primer evento Muga en aproximadamente 18 años, desde diciembre de 2007, y esta lucha se pactó para conmemorar el 30 aniversario de la fundación del movimiento Muga.

Para Zack Sabre Jr. éste fue su primer combate individual en Dradition. Había visto los combates de Fujinami en vídeo desde niño e incluso había estudiado los de Muga, por lo que este duelo significaba su «combate de ensueño». Y efectivamente así fue. ZSabre lanzó un ataque feroz con técnica impecable desde el inicio, pero con el clamor del público resonando a sus espaldas, Fujinami resistió hábilmente.

Aunque finalmente se vio obligado a quedar tendido en la lona, ​​Fujinami luchó de igual a igual con Sabre, recibiendo un estruendoso aplauso. Fujinami se puso de pie y aplaudió a Sabre, quien respondió estrechándole la mano e inclinándose, mostrando su respeto por Fujinami.

Los resultados completos son:

Dradition «DRADITION 2025 DRAGON EXPO 1995 ~ MUGA», 14.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,473 Espectadores – No Vacancy

1. MAZADA venció a Katsushi Takemura (5:01) con un Neckbreaker.

2. Hisamaru Tajima venció a Sanshu Tsubakichi (4:44) con un Argentine Backbreaker.

3. Satoshi Kojima venció a Nobuyuki Kurashima (8:06) con un Lariat.

4. Kuroshio TOKYO Japan vs. Shiro Koshinaka – finalizó sin decisión (5:48).

5. Masakatsu Funaki venció a AKIRA (10:13) con un Hybrid Blaster.

6. Manabu Soya venció a LEONA (10:37) con la Dando.

7. Yuji Nagata venció a Mitsuya Nagai (13:11) con un Reverse Nagata Lock III.

8. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. venció a Tatsumi Fujinami (9:42) con un Zack Driver.