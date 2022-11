Dradition: «The Never Give Up Tour Phase 2»

«The Never Give Up Tour Phase 2 In Osaka» fue el evento que Dradition presentó en el Osaka ATC Hall C Hall como parte de la gira por medio siglo de carrera profesional de Tatsumi Fujinami.

► «The Never Give Up Tour Phase 2 In Osaka»

En enfrentamiento especial en mano a mano, LEONA se midió contra Daisuke Kanehira, estrella de HEAT UP. El combate se dirimió a ras de lona, hasta que transcurrieron los quince minutos pactados, sin que hubiera un vencedor.

Siguió una lucha de parejas, donde los 4 luchadores que intervinieron estuvieron activos en NJPW desde los 90 hasta principios de los 2000.. Yoshie y Takaiwa chocaron repetidamente desde el principio, pero Yoshie ganó abrumadoramente debido a la diferencia de peso. Sin embargo, Kanemoto y Takaiwa cambiaron la estrategia para jugar con el peso de Yoshie a su favor.

Después de 10 minutos, Yoshie, irritado, empujó a Kanemoto y Takaiwa a la esquina y con un movimiento de cadera los aplastó. Kanemoto logró liberarse y capturó a Yoshie con un agarre en el tobillo y lo sometió.

Tatsuji Fujinami invitó a Jushin Thunder Liger como réferi especial y luchó contra Mitsuya Nagai, MAZADA y KENSO haciendo equipo con Shiro Koshinaka y Yuji Nagata. El grupo de Nagai atacó a Fujinami al mismo tiempo que el gong marcaba el inició del duelo. Fujinami atacó a Nagai duramente y dio el relevo a Nagata. Nagata capturó a MAZADA, Koshinaka se lanzó sobre KENSO.

La tercia comandada por Nagai se lanzó sobre Nagata, pero este se liberó y contra atacó, capturando a MAZADA con un Nagata Lock para arrancarle la rendición. Furiosos por la derrota, Nagai y sus secuaces atacaron a Liger. En respuesta, un enfurecido Liger los golpeó con la aprobación del público.

Después del evento principal, apareció Riki Choshu y realizó una charla especial con Fujinami. Éste quiere invitar a Keiji Mutoh y a Genichiro Tenryu a la función con la que cerrará la gira de celebración. Al final, después de que todos los gladiadores participantes se reunieron en el ring, sonó un gong de 10 tiempos en memoria de Antonio Inoki.

Los resultados completos son:

Dradition «TATSUMI FUJINAMI 50TH ANNIVERSARY THE NEVER GIVE UP TOUR PHASE-2», 30.10.2022

Osaka ATC Hall C Hall

Asistencia: 450 Espectadores

1. Katsushi Takemura venció a Takashi Tachibana (8:11) con la M9.

2. Takaku Fuke y Sanchu Tsubakichi derrotaron a Nobuyuki Kurashima y Super Tiger (12:42) con un Sleeper Hold de Fuke sobre Kurashima.

3. LEONA vs. Daisuke Kanehira – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Koji Kanemoto y Tatsuhito Takaiwa vencieron a AKIRA y Yutaka Yoshie (15:04) con un Death Valley Bomb de Takaiwa sobre AKIRA.

5. Tatsumi Fujinami 50th Anniversary Debut Match Part 5: Tatsumi Fujinami, Shiro Koshinaka y Yuji Nagata derrotaron a Mitsuya Nagai, MAZADA y KENSO (17:33) con un Nagata Lock de Nagata sobre MAZADA.