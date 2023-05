DPW/Gatoh Move: «Tokyo Crossover» Días 1 y 2

La empresa independiente estadounidense Deadlock Pro-Wrestling (DPW) tuvo un par de funciones conjuntas denominadas «Tokyo Crossover» coproducidas con Gatoh Move Choco Pro.

► «Tokyo Crossover» Día 1

Los elementos de Gatoh Move se alternaron con varios luchadores de la escena independiente nipona, excepto en la disputa de los dos campeonatos de DPW.

En el primer día, Violence Is Forever (Dominic Garrini y Kevin Ku) defendieron el Campeonato Mundial de Parejas DPW respondiendo al desafío que hicieron Calamari Drunken Kings (Chris Brookes y Masahiro Takanashi). CDK pretendían convertirse en triples monarcas de parejas, pero fallaron en el intento.

Los resultados completos son:

Gatoh Move/Deadlock Pro «TOKYO CROSSOVER 1», 25.04.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 183 Espectadores

1. Mochi Natsumi venció a Miya Yotsuba (8:37).

2. Three Way Tag Team: SAKI y Sayaka Obihiro derrotaron a Antonio Honda y Tokiko Kirihara y a Chon Shiryu y Shin Suzuki (7:02).

3. Emi Sakura y Kaori Yoneyama vs. Haruka Umesaki Miyuki Takase finalizóo en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Baliyan Akki venció a Rina Yamashita (13:18)

5. Mei Suruga y Ryo Mizunami derrotaron a Chie Koishikawa y Kaho Kobayashi (16:23).

6. DPW World Tag Team Title: Dominic Garrini y Kevin Ku (c) vencieron a Chris Brookes y Masahiro Takanashi (17:20) defendiendo el título

► «Tokyo Crossover» Día 2

Para el segundo día de actividades en el Shinjuku FACE, Emi Sakura defendió por segunda ocasión el Campeonato Mundial Femenil DPW dominando a la aguerrida Miyuki Takase.

Los resultados completos son:

Gatoh Move/Deadlock Pro «TOKYO CROSSOVER 2», 27.04.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 254 Espectadores

1. Antonio Honda, Tokiko Kirihara, Choun Shiryu y Shin Suzuki vencieron a Sayaka Obihiro, KOJIO, Deathworm y Tiger Jet Shinjuku (7:26) cuando Honda colocó espaldas planas a Obihiro.

2. SAKI y Hikari Shimizu derrotaron a Ryo Mizunami y Sayaka (8:00) con un Powerslam de SAKI sobre Sayaka.

3. Rina Yamashita y Minoru Fujita vencieron a Hagane Shinnou y Chie Koishikawa (13:54) con un Diving Body Press de Yamashita sobre Koishikawa.

4. Mei Suruga derrotó a Arisu Endo (8:42) con un Foot Stomp.

5. Masahiro Takanashi, Chris Brookes, Baliyan Akki y Ken Ohka vencieron a Dominic Garini, Kevin Ku, Isami Kodaka y Masahi Takeda (18:42) cuando Takanashi colocó espaldas planas a Ku nach tras una Praying Mantis Bomb de Brookes.

6. DPW Women’s World Title: Emi Sakura (c) derrotó a Miyuki Takase (18:24) con la Queen’s Cabinet defendiendo el título