La súper estrella junior de New Japan Pro Wrestling y actual monarca de esa categoría, DOUKI, se declara listo para su intervención en Wrestle Kingdom 19.

► DOUKI expondrá el cinturón por quinta vez

Para DOUKI será su primera aparición como monarca en la cartelera principal del 4 de enero en el Tokyo Dome. Para esta lucha titular, DOUKI enfrentará al ex campeón precedente, El Desperado, quien retorna de una lesión.

DOUKI ha tenido en su poder el cinturón por más de cinco meses desde su primera coronación y se muestra orgulloso de asegurar que es el luchador de peso junior más fuerte de NJPW. Para WK19, el monarca se manifestó sobre su estrategia de este importante combate de revancha.

– Sobre su reinado de más de cinco meses:

Gané el cinturón en julio, y me tomó alrededor de dos meses hasta mi primer combate de defensa, así que, para ser honesto, cuando gané el cinturón por primera vez, realmente no me sentí como si fuera el campeón, hasta el momento de comenzar con las defensas.

– Sobre los nuevos objetivos tras conquistar el título:

No soy alguien que debutó en New Japan, así que es difícil porque no siempre quise este cinturón como Hiromu Takahashi. Ahora que soy el campeón, mi objetivo es hacerlo bien. Me siento como cualquier otro luchador mexicano que no haya debutado en Japón, porque me formé allá y llegué a NJPW consciente de que mis oportunidades serían pocas.

– Sobre la confianza adquirida tras defender el título ante Ishimori y Kanemaru:

Siempre tuve confianza de lograr el resultado. Hay muchos luchadores que nunca han ganado contra ellos en un combate individual; pero yo soy el campeón y tenía que demostrarlo.

– Sobre llegar al Tokyo Dome como campeón junior:

Para alguien que debutó en el último lugar de México estar en el escenario del Tokyo Dome como campeón y tener una lucha por el título es fenomenal. Creo que es algo que sólo yo puedo mostrar y creo que dará valor a mucha gente. Físicamente no soy tan alto, tampoco destaco por una capacidad física excepcional, pero soy el campeón. Incluso el orden de mi lucha me sorprendió, quiero mostrarle al mundo lo grandioso que es New Japan Junior. Esta es una oportunidad para ostentar. Tengo esa sensación, el Tokyo Dome es un mundo que sólo a mi se puede mostrar.

– Sobre la presión de que la lucha sea una de las mejores del evento:

Es la misma lucha de hace unos meses, pero creo que es completamente diferente a la última vez. Desperado ganó el BOSJ y recuperó el cinturón, convirtiéndolo realmente en el junior más fuerte. Pero me nominó y fui el único que pudo derribar ese muro. No es fácil derrotar a Desperado, pero hoy soy el más fuerte y lo tengo que demostrar. Los dos pondremos en juego, además de la habilidad, nuestros sentimientos y eso puede resultar en un choque excepcional.