Se anuncia AEW Double or Nothing II: todos los detalles

All In supuso una referencia para la lucha libre «independiente» (adjetivo que entrecomillo porque Cody y Cía contaron con el apoyo de NJPW o el CMLL, entre otras importantes empresas) y preparó el camino para lo que vendría: All Elite Wrestling. Pero en comparación a lo que generó Double or Nothing, All In luce hoy como un producto amateur. Porque el primer show oficial de la empresa de Tony Khan tuvo unas ventas que lo convirtieron en el mayor evento de pago por visión no producido por WWE ni WCW en la historia de la lucha libre, marcando además el inicio de una nueva era en la industria estadounidense.

► AEW Double or Nothing II, el legado de un hito

Y hoy, los Élite anuncian que habrá segunda parte de Double or Nothing, después de que Tony Khan diera la primicia a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Breaking News – #AEWDoN returns to Las Vegas and the @MGMGrand Garden Arena on Saturday, May 23rd. Tickets on sale Friday, February 14th. https://t.co/Zf6eIQdpYl — All Elite Wrestling (@AEWrestling) February 5, 2020

Última Hora – AEW Double or Nothing regresa a Las Vegas y al MGM Grand Garden Arena el sábado 23 de mayo. Los boletos saldrán a la vente el viernes 14 de febrero.

He aquí un extracto de lo que dicho por Khan.

Ha sido un increíble viaje, y sólo concibo que volvamos a Las Vegas para celebrar nuestro primer aniversario con el evento insignia de AEW. El sábado 23 de mayo, Double or Nothing vuelve para el segundo asalto en el MGM Grand Garden Arena. El año pasado, este evento cambió el mundo de la lucha libre, y este año las apuestas se redoblan.

Parece que AEW establecerá Double or Nothing en Las Vegas y All Out en Chicago como citas fijas de su calendario, que seguirá constando de cuatro eventos anuales. Por tanto, ya conocemos la siguiente gran parada de la novel empresa tras AEW Revolution, PPV programado para el 29 de febrero.

