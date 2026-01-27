Dos regresos se prevén para Royal Rumble 2026

Con el Royal Rumble a solo unos días a llevarse a cabo en Arabia Saudita, la mayoría de los fans solo piensan en quiénes podrían ser las posibles sorpresas en los combates masculino y femenino. Si bien algunos nombres confirmados, nunca se anuncian a los treinta participantes, dejando espacio para que se produzcan algunos regresos o estrenos de Superestrellas contratadas o recontratadas por la compañía.

► Brock Lesnar y Tiffany Stratton volverán en Royal Rumble 2026

Si bien algunos creen que dado que la WWE celebrará el Royal Rumble en Arabia Saudita, se facilitaría la detección de posibles sorpresas a su llegada, esto no ha frenado las especulaciones sobre qué grandes nombres podrían debutar o regresar, y uno de los nombres más sonados es del de Brock Lesnar.

Al respecto, PWInsider Elite informó recientemente que todo apunta a que Brock Lesnar estará en el Royal Rumble este fin de semana. Con solo dos combates individuales en el cartel (además de los dos tradicionales combates de treinta personas), parece probable que Lesnar esté entre los participantes del Royal Rumble varonil, convirtiéndolo inmediatamente en uno de los favoritos para ser el vencedor, en lo que sería su primera aparición tras Survivor Series 2025.

Además de Lesnar, se rumorea que la excampeona WWE, Tiffany Stratton, también estaría en Arabia Saudita este fin de semana, lo que la convierte en una fuerte candidata para formar parte y salir victoriosa del Rumble femenil. Stratton no ha aparecido en la televisión desde el Saturday Night’s Main Event del mes de noviembre, cuando perdió el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill. PWInsider señaló que la ausencia de Stratton no se debió a una lesión, sino más bien a que la WWE le dio un respiro a su personaje.

Habrá que ver si WWE tiene en sus planes más sorpresas o regresos, pero el Royal Rumble siempre deja espacio abierto para ello, por lo que los fanáticos deberán estar atentos a cómo se desarrollan los eventos este fin de semana en Arabia Saudita.