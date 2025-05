WWE Backlash 2025 contará con la lucha John Cena vs. Randy Orton en disputa del Campeonato Indiscutible. Si no quieres perderte nada del evento premium, accede a nuestra cobertura.

► El final de John Cena vs. Randy Orton

Y todo el Universo WWE está deseando descubrir cómo terminará el combate, acerca de lo cual hablamos ahora, a pocas horas de que el show de comienzo. Por un lado, el exguionista de WWE Freddie Prinze Jr. cree que la lucha podría finalizar con Cena golpeando al réferi para provocar la descalificación, con lo que perdería pero mantedría el título, como Orton hizo en No Way Out 2008. Así lo comenta en su pódcast, Wrestling with Freddie:

«Eso es lo que le va a hacer a Randy. Creo que Randy estará a punto de ganar la lucha y creo que John va a abofetear al árbitro que esté ahí en ese momento. Y va a señalarlo y decir: ‘Sí, hijo de p***, tú lo olvidaste, pero yo no.’ Y creo que así va a retener su campeonato, lo cual sería un gran ‘que se jodan’ y un guiño genial al pasado.»

Por el otro, Greg Gagne, hijo del legendario Verne Gagne, cree que Randy podría destronar a John, como expone en Straight Talk with The Boss:

«[¿John Cena vs. Randy Orton, con quién te quedas?] Orton. Yo voy con Orton. A menos que intenten hacer una revancha entre Randy y John. O sea, ¿cuántas fechas le quedan a John? Entonces podrían hacer algo que deje las cosas un poco en el aire. Pero creo que Randy va a ser quien le quite el título, eventualmente. Si no es esta vez, será más adelante, antes de que John se retire».