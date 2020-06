Toda promoción que se precie debe tener facciones. Y All Elite Wrestling va sobrada en este sentido, en lo que parece una emulación de New Japan Pro-Wrestling. Tal vez de ahí el motivo de que The Dark Order no tenga aún el aura suficiente para ser vista como una de las grandes dentro de la compañía de Tony Khan.

Aunque de momento, el trabajo de Brodie Lee, pese a que sus empleadores le concedieran un impulso demasiado presuroso hacia los puestos estelares, saliendo derrotado ante Jon Moxley en AEW Double or Nothing 2020, está resultando impecable.

Si bien, según revela ahora Chris Jericho bajo la más reciente entrega de 'Talk Is Jericho', el antiguo Luke Harper no fue la primera opción como identidad del "Exalted One" de The Dark Order, que durante varias semanas desató numerosas especulaciones. Ni la segunda. Y2J explicó a Dr. Luther que este también estuvo en consideraciones, pero que finalmente, Lee fue el elegido.

► De Marty Scurll a Brodie Lee como "Exalted One"

«Les envié un vídeo tuyo, porque The Dark Order era asunto de Nick y Matt [Jackson], así que pensé que estaría bien mostrárselo a Tony [Khan] y Cody [Rhodes]. Tú sabes, Tony es el jefe, ¿no? Y Cody dijo que le gustó tu entrega, que tenías la cadencia de Jake Roberts. Y entonces dijeron que te trajéramos para una prueba de cámara, así fue. «Creo que de inmediato, los Bucks pensaron en Marty Scurll. Creo que el plan original era tener a Marty Scurll de líder de The Dark Order. Luego quisieron a Matt Hardy, hasta que eso se transformó en Luke Harper, por supuesto. Por lo que creo que estabas fuera de la ecuación, porque tenían a otros tipos en mente».

Dave Meltzer ya reportó que en enero, los planes creativos de AEW se encaminaban a que "The Villain" debutara en Dynamite como líder de "La Orden Oscura", pero una gran oferta de Ring of Honor lo impidió, donde el británico asumió el rol de principal creativo de la empresa de SBG.

Considerando las recientes acusaciones contra Scurll, enmarcadas dentro del movimiento #SpeakingOut, parece que a fin de cuentas, Harper fue la mejor opción. Hardy da bastante juego con su personaje tripolar, mientras Dr. Luther no habría estado a la altura sobre el ring, debido a su edad.