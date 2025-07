Dos nuevos combates se suman a WWE Evolution II

El próximo fin de semana, en cuestión de 24 horas, WWE celebrará tres eventos: The Great American Bash, Saturday Night’s Main Event XL y Evolution 2. Y este último es por ahora el que presenta un cartel más amplio, tras los anuncios realizados anoche durante SmackDown.

No, Evolution II no tendrá lugar en Canadá, pero ya que la velada supone un tributo a la lucha libre femenil, Trish Stratus será la retadora de Tiffany Stratton por el Campeonato Femenil WWE, luego de que la propia monarca así lo demandara. Stratus y Stratton, recordemos, hicieron equipo en Elimination Chamber 2025.

Y además, las hostialidades entre Naomi y Jade Cargill alcanzarán su clímax en Evolution II, cuando se enfrenten bajo modalidad «No Holds Barred Match»; revancha del duelo que mantuvieron en WrestleMania 41.

Como actualización de un encuentro ya confirmado para Evolution II, Charlotte Flair y Alexa Bliss lograron ganarse hueco dentro de la lucha a cuatro bandas por el Campeonato Femenil de Parejas WWE que portan Raquel Rodriguez y Roxanne Perez.

El próximo día 13, desde la State Farm Arena de Atlanta (Georgia, EEUU), WWE presentará Evolution II, cuyo menú provisional luce de la siguiente manera.

.@tiffstrattonwwe will defend her WWE Women’s Championship against @trishstratuscom at #WWEEvolution 🏆

🎟️ https://t.co/EeVPiItMeH pic.twitter.com/o9hOPrsgJA

— WWE (@WWE) July 5, 2025