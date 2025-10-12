Dos nuevas luchas engrosan el cartel de AEW WrestleDream 2025

Una lesión sufrida ayer por Kota Ibushi nos ha privado seguramente de verlo competir junto a Kenny Omega en AEW WrestleDream. Pero el espectáculo debe continuar, y la casa Élite siguió ampliando la oferta de su próximo PPV con dos combates.
Por una parte, habrá re-revancha entre The Hurt Syndicate y The Demand, tras verse las caras en All Out 2025 y en Title Tuesday. Ricochet y Cía ganaron la primera contienda, mientras MVP y Cía salieron triunfantes de la segunda, así que la idea aquí es desempatar el marcador particular. Al momento de escribir esta nota, no se ha especificado ninguna estipulación especial para el choque.
Y además, Jamie Hayter se medirá a Thekla, como consecuencia de que la austriaca atacara en su debut a la inglesa el pasado mayo. Hayter estuvo casi cuatro meses sin competir, y en su reincorporación podrá por fin ponerle las manos encima a Thekla sin oposición, pues en All Out 2025 convergieron dentro de la lucha a cuatro bandas por el Campeonato Mundial Femenil AEW. El próximo miércoles, en Dynamite, Hayter enfrentará a Skye Blue, colega de Thekla en Triangle Of Madness.
► Cartel de WrestleDream
Con los añadidos que nos ocupan, son ya ocho encuentros confirmados para AEW WrestleDream 2025, a celebrarse el 18 de octubre desde la Chaifetz Arena en St. Louis (Missouri, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita
- I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin
- LUCHA POR $500K: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus)
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)
- Jamie Hayter vs. Thekla
