Dos nuevas luchas engrosan el cartel de AEW Revolution 2025

¿Quién dice que Collision es un show secundario de AEW? Si esta semana en Dynamite se anunciaron un par de combates para Revolution 2025, anoche en Collision la casa Élite hizo lo propio. Y ambos añadidos tienen forma de revancha.

Grand Slam Australia acabó la pasada semana por todo lo alto, con la victoria de Toni Storm sobre Mariah May, recuperando así «Timeless» el Campeonato Mundial Femenil AEW. Sin embargo, la manera en que se dio, mediante un paquetito, propiciaba una continuidad de las hostialidades, como comprobamos ayer.

May reapareció en el inicio de Collision y atacó brutalmente a su archienemiga, quien apenas pudo reaccionar. Micro en mano, la inglesa dijo que Storm no sabía escribir finales, y que tendrían uno muy hollywoodiense en Revolution. Minutos después, AEW hizo oficial la contienda titular.

Mientras, por fin se confirmó que Will Ospreay y Kyle Fletcher volverán a batallar, y esta vez dentro de una jaula de acero, tras el reto lanzado por «The Aerial Assassin» en Grand Slam Australia.

Ya restan menos días hasta la celebración de AEW Revolution 2025, el próximo 9 de marzo desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California, EEUU). He aquí su menú provisional.

