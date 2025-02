Dos nuevas luchas apuntan al cartel de AEW Revolution 2025

El reciente AEW Grand Slam Australia tuvo básicamente la forma de un PPV disfrazado de episodio de Collision. Pero a pesar de ello, hubo hueco para vender Revolution, siguiente gran cita de la empresa.

Tras ser derrotados por Kenny Omega y Will Ospreay en el vibrante «opener», Konosuke Takeshita y Kyle Fletcher se encontraron minutos después con sendos retos. Si «The Best Bout Machine» invitó al nipón a jugarse el Campeonato Internacional AEW en Revolution, «The Aerial Assassin» invitó al australiano a luchar dentro de una Jaula de Acero en dicho evento.

Por ahora, el segundo encuentro no ha sido confirmado, pero sí el primero. Y como previa, el ganador de un Orange Cassidy vs. Roderick Strong que tendrá lugar este miércoles enfrentará a Takeshita por el Campeonato Internacional AEW en el Dynamite del 26 de febrero. Quien salga entonces con la presea bajo el brazo, la defenderá ante Omega en Revolution.

Así luce actualmente el menú que presenta AEW Revolution 2025, a celebrarse el 9 de marzo desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California, EEUU).

