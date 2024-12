Dos nuevas luchas amplían el cartel de AEW Worlds End 2024

Los interesados en conocer qué menú luchístico presentará AEW Worlds End 2024 debieron estar atentos a lo sucedido el pasado sábado durante Collision: Winter Is Coming, pues el episodio contuvo dos anuncios relacionados con el PPV.

Dos campeonatos más de AEW se expondrán en Worlds End 2024: el Campeonato Mundial Femenil y el Campeonato Internacional.

Mariah May retuvo su oro ante Mina Shirakawa en Dynamite: Winter Is Coming, y el sábado, Thunder Rosa, quien lleva ya varias semanas reclamando una oportunidad titular (en base a que venció a May en el Dynamite del pasado 3 de abril), propuso que la británica defendiera dicha presea ante ella bajo estipulación «Tijuana Street Fight». Choque que al final del capítulo hizo oficial AEW.

Mientras, la promotora también confirmó que Konosuke Takeshita pondrá sobre la mesa su corona frente a Powerhouse Hobbs, luego de que el segundo decidiera dejar la Don Callis Family y retara al nipón. Duelo inédito entre antiguos compañeros de equipo y cuarta defensa para Takeshita.

He aquí el listado provisional de luchas programadas para AEW Worlds End 2024, a celebrarse el 28 de diciembre desde la Addition Financial Arena de Orlando (Florida, EEUU).

