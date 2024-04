Dos niñas pensaron que The Rock mató a Cody Rhodes: «No veré Moana»

El pasado lunes en Raw, The Rock desató su ira como nunca, y le dio una tremenda paliza y una gran humillación a Cody Rhodes, sin importante las reglas y restricciones tanto de WWE como de las cadenas televisivas, lo dejó sangrando en demasía de la frente.

Pues bien, fue tanta la paliza que recibió Cody, y de manera tan brutal, que los fanáticos no han podido dejar de hablar de ello. Y ahora, han salido a la luz dos videos bastante divertidos, en donde dos niñas pequeñas lloran y no pueden creer lo que The Rock le hizo a al héroe de estas niñas, al «mejor amigo» de una de ellas, a Cody.

► Dos niñas reaccionan a la paliza de La Roca a Cody Rhodes y se hacen virales

Pero, más allá de eso, lo que enoja a las niñas es el hecho de que Dwayne Johnson se esté comportando así de villano en WWE. De hecho, una de ellas atinó a decir: «Ya no volveré a ver Moana nunca más». Estos son los videos, publicados en TikTok por los padres de las niñas y se ha hecho viral en varias redes sociales, como X, antes Twitter:

https://twitter.com/altmox/status/1774444137955140085 https://twitter.com/WrestleWhistle/status/1773378147473408098 Sin duda alguna, cuando las niñas vuelvan a ver a Cody este próximo lunes en el último Raw antes de WrestleMania, se alegrarán bastante.