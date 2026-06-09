Dos mexicanos se presentarán en «Dominion 6.14» de NJPW

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para su magna función de mitad de año «Dominion 6.14«, la que contará con la presencia de dos estrellas mexicanas.

► Místico y Andrade El Ídolo, presentes en «Dominion 6.14»

Se trata de la superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, Místico y el actual poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP y estrella internacional de AEW, Andrade el Ídolo.

Luego de una impactante victoria para conquistar el Campeonato de Parejas Jr. IWGP en Wrestling Dontaku, El Desperado retó a su nuevo compañero Místico a un combate soñado. Este duelo se ha oficializado para este fin de semana en el Osaka Castle Hall.

Andrade el Ídolo retorna como flamante dueño del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, pero para seguir conservando el cetro deberá hacer frente a dos peligrosos rivales ávidos de triunfo. Shota Umino y Drilla Moloney lanzaron su desafío en cuanto Andrade se coronó, con la firme intención de devolver el cinturón a la empresa nipona. Pero Andrade tiene planeado tener un reinado sólido y esta es la oportunidad ideal de demostrarlo, sin duda pensando en Forbidden Door.

Ambos duelos representan un serio desafío para ambos luchadores mexicanos, por lo que estaremos al pendiente de lo que suceda en esta gran función.