Dos luchadores más para el Casino Ladder Match de AEW Double or Nothing 2020

Uno de los encuentros de AEW Double or Nothing 2020 que mayores titulares está acaparando es ese "Casino Ladder Match" que asegurará una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW al ganador. Y además de por la miscelánea de nombres que pugnarán por el premio en forma de ficha de casino, también este sustituto del "Casino Battle Royal" del primer DON está en boga por sus reglas, un batiburrillo un tanto extraño de una campal al uso y una lucha de escaleras, sospechosamente similar a un Rumble que la promoción Wrestling Society X llevó a cabo hace ya 13 años.

Y con un cupo total de nueve participantes, AEW ha anunciado dos nuevos en las últimas horas: Scorpio Sky y Kip Sabian.

Your fifth entrant in the Casino Ladder Match is @ScorpioSky !

Your sixth entrant in the Casino Ladder Match is @TheKipSabian.

Is he your pick to take the win?⁠

⁠

Order Double or Nothing on Saturday, May 23rd on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (International Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/5DsTb0n1Oe