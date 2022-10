Dejamos atrás el antepenúltimo Friday Night SmackDown antes de Crown Jewel 2022, el próximo evento premium de WWE que tendrá lugar el 5 de noviembre en el Mrsool Park en Riad, Arabia Saudí. No tanto así por los house shows de este fin de semana pero la compañía se toma un par de días de descanso antes del nuevo Monday Night Raw, del que tendremos ocasión de hablar largo y tendido enseguida. Pero antes nos enfocamos en el programa de la marca azul de la semana que viene porque tenemos los primeros detalles de cómo será.

► Primeros detalles de próximo SmackDown

Roman Reigns está volviendo a la programación después de no estar anoche en el show. El Campeón Indiscutible se encontrará con Jey Uso después de que no hiciera caso a su orden de no atacar a Logan Paul. Sami Zayn intentó calmar al Campeón Indiscutible de Parejas pero no pudo hacerlo. Y este no solo se saltó lo que dijo el «Jefe Tribal» sino que acabó noqueado por «Maverick» de un puñetazo. Así que veremos qué tiene que decir Reigns a lo que pasó esta semana y cómo continúa su rivalidad con Logan hacia Crown Jewel.

Ronda Rousey está lanzando un desafío abierto para que cualquiera luchadora que así lo desee tenga una oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown. Estos retos siempre son interesantes y sería bueno que la «Rowdy» lo hiciera todas las semanas, o al menos todas las veces que aparece en la marca azul. Anoche quiso poner en claro que no lo está haciendo para entretener a los fanáticos sino para demostrar que es la mejor. La ex peleadora de UFC no quiere saber nada del público, ni para bien ni para mal.

Hit Row presentarán a un nuevo miembro -no se sabe si será definitivamente o solo durante esta rivalidad- para continuar su historia con Legado del Fantasma, facción que los supera en número. Recordemos que antes contaban con Swerve Strickland, pero ahora que este está en AEW necesitan a otro luchador.

The Brawling Brutes, representados por Butch y Ridge Holland, senfrentarán a Solo Sikoa y el mencionado Sami Zayn en un combate de parejas. Ambas facciones tuvieron sus más y sus menos en las últimas semanas. De hecho, en el SmackDown de anoche, The Bloodline atacaron brutalmente a Sheamus.

¿Qué os parecen las dos luchas y los dos segmentos anunciados para SmackDown?