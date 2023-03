Dos luchas y dos segmentos para el próximo WWE Raw

Apenas hemos dejado atrás el Monday Night Raw de esta semana pero tenemos que comenzar a pensar ya en el de la que viene, que además será el penúltimo antes de WrestleMania 39. Porque la WWE ha anunciado dos luchas y dos segmentos que tendrán lugar entonces y que tienen mucho que ver, como no podía ser de otra manera, con el magno Evento Premium de primero y segundo de abril.

We've got an absolutely STACKED edition of #WWERaw live from St. Louis next week!

🏆 @WWERomanReigns & @HeymanHustle

🎤 @LoganPaul hosts @impaulsive TV

🤝 @BiancaBelairWWE & @WWEAsuka team up

🇺🇸 @_Theory1 vs. @MontezFordWWE

🎟️ TICKETS: https://t.co/u4g16ZDjE6 pic.twitter.com/8UcmRhmNsE

