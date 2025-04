Dos luchas titulares para el siguiente WWE NXT

El programa de WWE NXT posterior al evento premium Stand and Deliver acaba de celebrarse con dos luchas titulares a destacar: «La Primera» Stephanie Vaquer expuso el Campeonato Femenil NXT contra «The Prodigy» Roxanne Pérez y las Campeonas de Parejas NXT, Liv Morgan y Raquel Rodríguez se jugaron los cinturones ante Tatum Paxley y Gigi Dolin. Te contamos todo a continuación.

Y de la misma manera el siguiente show de la marca de desarrollo de la WWE comienza a tomar forma con otros dos combates con títulos en disputa anunciados oficialmente. Por un lado, Ricky Saints va a defender el Campeonato de Norteamérica con Lexis King. Este iba a ser un enfrentamiento donde también estaría en juego la Heritage Cup pero King lo perdió esta pasada noche con Noam Dar.

