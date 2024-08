Dos luchas titulares más se confirmaron para AEW All In 2024

Poco a poco se acerca la celebración de AEW All In 2024 y por su cartel, el evento podría renombrarse perfectamente Clash Of Champions. A excepción del Campeonato Continental que porta Kazuchika Okada, todos los títulos de AEW se pondrán sobre la mesa el próximo domingo. Y anoche, durante Collision, pudimos confirmar la inclusión de otros dos.

Como ya se había anunciado, The Young Bucks tenían pendiente conocer a sus retadores, mediante un choque entre The Acclaimed y FTR, luego de que el miércoles en Dynamite los ex-WWE interfirieran y e involuntariamente permitieran la victoria por DQ de los vicepresidentes ejecutivos ante Max Caster y Anthony Bowens.

Pero de nuevo no hubo un resultado concluyente, pues FTR y The Acclaimed agotaron los 30 minutos de tiempo reglamentario. Fue entonces cuando Tony Schiavone anunció que finalmente, ambos equipos competirían contra los Bucks en All In bajo Triple Amenaza.

Mientras, también preveíamos que The Patriarchy defendiera el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The House Of Black y Bang Bang Gang, luego de los sucesos de las últimas semanas. Pero ayer, la casa Élite desveló que habrá una cuarta tercia en liza, que se concretará mediante un «wildcard match» el próximo sábado en Collision.

► Cartel al día de AEW All In 2024

Con las actualizaciones que nos ocupan, el menú luchístico de AEW All In 2024, a realizarse el 25 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), es el siguiente.

[Show principal]

[Zero Hour]

Interim #AEW EVP Christopher Daniels has a HUGE announcement regarding the AEW Trios Championships at Wembley Stadium!

A #LondonsLaddersMatch at #AEWAllInLondon!



Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@facdaniels | @wembleystadium pic.twitter.com/2EzGDKR9Ep — All Elite Wrestling (@AEW) August 18, 2024