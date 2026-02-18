El primer «premium live event» de WWE NXT en 2026, Vengeance Day, no llegará hasta dentro de tres semanas, el sábado 7 de marzo (con localización aún por anunciar). Pero la empresa ha querido ya mostrarnos parte de su menú tras los acontecimientos vistos ayer durante el más reciente episodio de la marca dorada.

Por una parte, habrá defensa del Campeonato NXT. Joe Hendry se coronó dos semanas atrás en un «ladder match» donde participaba Ricky Saints, y desde entonces, «Absolute» tiene entre ceja y ceja demostrar que el inglés no es digno de su presea, lanzándole un reto que WWE ya ha establecido como aparente estelar de Vengeance Day. Para Hendry será su segundo compromiso titular, tras vencer a Jackson Drake la semana pasada.

Por otra, Izzi Dame también tendrá segunda defensa de su cinturón, el Campeonato Femenil Norteamericano NXT, tras imponerse en Triple Amenaza a Lola Vice y Thea Hail. Esta vez, su rival será Tatum Paxley, contra la que salió derrotada en New Year’s Evil 2026, hace apenas un mes. Paxley ya ha competido en varias ocasiones por dicho título, todas de manera infructuosa.

► Vengeance Day: primera estampa

Así, luce de momento el cartel que prepara WWE para NXT Vengeance Day 2026.

CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints

CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley

