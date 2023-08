WWE no intentará competir con AEW All In este fin de semana, pero el próximo, 24 horas antes de All Out, el Imperio McMahon tiene previsto llevar a cabo nueva entrega de su «premium live event» Payback. Y sus nuevas concreciones para la cita, reveladas ayer durante Raw, lucen atractivas.

Por fin, sabemos qué palabras susurró Shinsuke Nakamura al oído de Seth Rollins en la anterior edición de Raw: «Sé lo de tu espalda». Y es que el Campeón Mundial de Peso Completo WWE dice arrastrar desde hace cuatro años una fractura lumbar que podría acortar su carrera competitiva. Así pues, Nakamura asegura aprovechará tal punto flaco para vencer a «The Visionary» en un duelo por el título que porta en Payback.

Mientras, el equivalente femenil también contará con hueco dentro del cartel del evento. Como contendiente, una Raquel Rodriguez que busca venganza luego de que el pasado mes Rhea Ripley la lesionara en un ataque entre bastidores. Ayer, Rodriguez sorprendió a Ripley revelando que ya tenía el alta y que la retaba de cara a Payback. Combate oficializado por Adam Pearce.

Además, acabó de confirmarse el choque dentro de una jaula de acero entre Trish Stratus y Becky Lynch.

► Vendettas titulares en Payback 2023

A celebrarse el sábado 2 de septiembre desde la PPG Paints Arena de Pittsburgh (Pennsylvania, EEUU), Payback 2023 cuenta ahora con tres encuentros en su menú.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Seth Rollins (c) vs. Shinsuke Nakamura

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Rhea Ripley (c) vs. Raquel Rodriguez

LUCHA EN JAULA DE ACERO: Trish Stratus vs. Becky Lynch