Dos luchas titulares abren el cartel de TNA Rebellion 2025

TNA inició su camino hacia Rebellion 2025 hace ya dos semanas, nada más concluir su anterior especial, Sacrifice. Pero hasta anoche, con el más reciente episodio de iMPACT!, no tuvimos una primera estampa de lo que veremos el próximo mes.

Y esa confirmación inicial se dio en el cierre del show. Nic Nemeth derrotó a Leon Slater, y cuando él y su hermano Ryan se disponían a apalizar al británico, The Hardys reaparecieron e hicieron el salve. Pero Matt Hardy quiso decir algo, y ofreció a los Nemeth una oportunidad titular por el Campeonato Mundial de Parejas TNA en Rebellion, que posteriormente la compañía hizo oficial.

Recordemos, Matt Hardy fue apalizado por los Nemeth en el epílogo de Sacrifice. Un acto que «The Most Wanted Man» justificó en base al, según él, afán de protagonismo de Matt y Jeff que está afectando a TNA. Desde el pasado octubre, cuando tuvo lugar Bound For Glory, el «Broken» y «Brother Nero» portan dichas correas, defendidas ya cuatro veces.

Mientras, en un segmento compartido por redes sociales, se anunció que Moose defenderá el Campeonato de la División X en una lucha Ultimate X; estipulación cuya última muestra se dio durante Emergence 2024. TNA anunciará los rivales de Moose en las próximas semanas.

TNA Rebellion 2025 tiene previsto celebrarse el 27 de abril al amparo del Galen Center en Los Ángeles (California, EEUU). Seguidamente, su menú provisional.

BREAKING: @TheMooseNation will defend the TNA X-Division Championship in Ultimate X at #TNARebellion on Sunday, April 27 LIVE on pay-per-view from the Galen Center in Los Angeles!



