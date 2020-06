Dos luchas más para NXT The Great American Bash

Situados entre los fastos del gran día de EEUU, su independencia del 4 de julio, los dos próximos episodios de NXT operarán muy oportunamente bajo la denominación de The Great American Bash, el clásico PPV originario de NWA. Aunque claro, la razón de ser de estas ediciones especiales de la marca dorada no será mero patriotismo, sino hacer la competencia a AEW Dynamite, quien a su vez presentará menús de peso para esos mismos días, bajo el paraguas del evento Fyter Fest.

Y en las últimas horas, la marca dorada de WWE ha anunciado dos nuevos combates bastante atractivos. El primero, tras una petición expresa de Oney Lorcan en redes sociales, demandando verse las caras con Timothy Thatcher.

You are nothing, if not excitable, Mr. @ONEYLORCAN. I’m pleased to say you will NOT need to take any further action as I’m granting you a match against Timothy Thatcher THIS WEDNESDAY on #WWENXT. #NXTGAB https://t.co/V5xyh4sA1J