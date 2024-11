Entre la mesa de analistas que harán previa del PPV y la lucha entre QT Marshall y «Big Boom» AJ, daría ya para cubrir los 90 minutos que se prevé dure la «Zero Hour» de AEW Full Gear 2024. Pero la empresa ha decidido elevar el factor «in-ring» de esta antesala.

En lo que se antoja un interesante punto, revelado durante Rampage, Dante Martin, The Beast Mortos, Komander y Buddy Matthews colisionarán bajo cuadrangular, sin nada sobre la mesa aparte del sempiterno honor de ganar una lucha.

Minutos antes, AEW anunció otro atractivo emparejamiento: Deonna Purrazzo vs. Anna Jay. La otrora integrante de The Dark Order rechazó la ayuda de Taya Valkyrie, y ahora, la socia de esta en la facción Vendetta, Purrazzo, la enfrentará. Combate que se reportó supondría uno de los últimos añadidos para Full Gear.

Con tales concreciones, parece haberse cerrado el cartel que presentará hoy AEW Full Gear 2024, a celebrarse desde el Prudential center de Newark (New Jersey, EEUU). En SUPERLUCHAS, recuerden, les ofreceremos debida cobertura.

