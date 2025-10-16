Dos luchas completan el cartel del pre-show de AEW WrestleDream

El pasado mes, Saturday Tailgate Brawl inició para AEW la dinámica de pre-shows vía TNT y HBO Max, con cuatro combates programados una hora antes de All Out 2025. Y ahora, el previo de WrestleDream 2025 parece tener definida ya su estampa tras los sucesos de Dynamite y Collision.
Dos luchas se añadieron: los Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Daniel Garcia) irán contra The Conglomeration (Orange Cassidy, Tomohiro Ishii y Kyle O’Reilly) y Roderick Strong, luego de que Yuta y García derrotaran a Cassidy y O’Reilly en Collision. Mientras, Eddie Kingston y Hook se medirán a un equipo por desvelar.
Estas concreciones se unen a los choques de duplas ya comentados: FTR vs. JetSpeed y Willow Nightingale y Harley Cameron vs. Megan Bayne y Penelope Ford. Recuerden que Saturday Tailgate Brawl se emitirá a las 7 pm ET en TNT y HBO Max.
► Cartel de WrestleDream
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita
- I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin
- LUCHA POR $500K: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus)
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)
- Jamie Hayter vs. Thekla
