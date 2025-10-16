Dos luchas completan el cartel del pre-show de AEW WrestleDream

por
AEW WrestleDream Logo.

El pasado mes, Saturday Tailgate Brawl inició para AEW la dinámica de pre-shows vía TNT y HBO Max, con cuatro combates programados una hora antes de All Out 2025. Y ahora, el previo de WrestleDream 2025 parece tener definida ya su estampa tras los sucesos de Dynamite y Collision. 

Dos luchas se añadieron: los Death Riders (Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Daniel Garcia) irán contra The Conglomeration (Orange Cassidy, Tomohiro Ishii y Kyle O’Reilly) y Roderick Strong, luego de que Yuta y García derrotaran a Cassidy y O’Reilly en Collision. Mientras, Eddie Kingston y Hook se medirán a un equipo por desvelar. 

Estas concreciones se unen a los choques de duplas ya comentados: FTR vs. JetSpeed y Willow Nightingale y Harley Cameron vs. Megan Bayne y Penelope Ford. Recuerden que Saturday Tailgate Brawl se emitirá a las 7 pm ET en TNT y HBO Max.         

© All Elite Wrestling

 

► Cartel de WrestleDream

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos