Dos luchas anunciadas para el próximo WWE SmackDown

Tras dejar atrás un nuevo SmackDown, el próximo va tomando forma con dos luchas anunciadas. Como vemos a continuación, Kevin Owens estará enfrentando a Sami Zayn en un mano a mano mientras que Braun Strowman luchará contra Gunther por el Campeonato Intercontinental. Son dos combates que bien podrían formar parte de un Evento Premium. Y puede que la segunda esté en Royal Rumble 2023. La primera no porque el 28 de enero será cuando KO enfrente a Roman Reigns por el Campeonato Universal.

► El próximo SmackDown va tomando forma

Es interesante apuntar que Owens está buscando que Zayn rompa con The Bloodline, lo cual no ha conseguido durante meses. Mientras tanto, se está especulando con si ambos podrían ser quienes destronen a The Usos como Campeones Indiscutibles de Parejas cuando eso suceda, o que el “Uce Honorario” sea quien destrone a Reigns. Recordemos que anoche en el programa de la marca azul el “Jefe Tribal” acusó a SZ de querer ocupar su sitio y le estuvo gritando hasta que KO apareció para reclamar una oportunidad titular.

Strowman e Imperium también llevan unas semanas rivalizando, aunque esta semana en SmackDown el “Monstruo entre Monstruos” dejó a un lado por un momento esta historia para salvar a Ricochet de Hit Row, quienes hicieron su cambio a rudo. No está claro qué va a pasar con estas dos tramas. Pero lo iremos viendo con el paso de las semanas. Lo que sí parece claro es que todos estos luchadores van a encontrarse en el combate de 30 hombres en Royal Rumble. Aunque muchos aún no se lo ganaron.

¿Qué os parecen las dos luchas anunciadas para SmackDown?