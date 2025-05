WWE pasó por Barcelona (concretamente por Badalona) hace ahora casi dos meses, levantando una enorme expectación. Pero para conocedores como este autor que aquí escribe, el gran desembarco de una promotora internacional en España tendrá lugar la próxima semana, cuando RevPro, de la mano de Lucha Libre Rebelión, visite de nuevo Barcelona.

Y a ocho días para el acontecimiento, RevPro ya ha dado cuenta de los dos primeros encuentros que presentará en su regreso al país ibérico: Dani Luna se medirá a Charli Evans y Leon Slater hará lo propio con Leon Cage.

Resulta un tanto chocante que dado el renombre de ambas gladiadoras en la lucha europea, sólo exista un precedente individual entre Luna y Evans, durante el show Live At Cockpit 46 de RevPro, casi seis años atrás; donde la inglesa (quien ya formó parte del debut de RevPro en España) se impuso. Mientras, la australiana tiene mayor bagaje sobre la escena local, con su más reciente implicación en Snowball 29 de Tyris Wrestling.

Sobre el Slater vs. Cage, también supondrá la segunda vez que los protagonistas se enfrentan en mano a mano. La anterior ocasión fue en Live In London 92 de RevPro, con victoria del «Youngest In Charge» tras un soberbio desempeño de ambos. Al igual que por el estatus de Luna, podemos decir entonces que habrá doble representación de TNA en España.

► 11 nombres en cartel

Además de estas dos luchas inaugurales, semanas atrás, por medio de una imagen promocional, RevPro dio a entender que Zozaya formará parte del show. Y oficialmente, se anunció la presencia de CPF al completo (Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew), de Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) y de Jay Joshua. Al momento de escribir esta nota, la empresa no ha definido rivales para ninguno de ellos.

RevPro Live In Barcelona II se celebrará el 17 de mayo desde el SouLivre Poblenou de la Ciudad Condal.

🚨 SPAIN🇪🇸 Next Saturday! Barcelona is for a treat with this huge rematch…The future is now! LEON SLATER VS LEON CAGE 🎟️ https://t.co/F2VzAe9mGa pic.twitter.com/Byqwj8iBC3 — Revolution Pro (@RevProUK) May 8, 2025