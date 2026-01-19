Dos luchadores de AAA se presentarán con GLEAT

La empresa japonesa independiente GLEAT, continúa con sus relaciones de colaboración con AAA.

► Dos luchadores de AAA en GLEAT

Para este inicio de 2026, dio a conocer que dos elementos de Triple A verán acción en la función que GLEAT presentará el 20 de enero en el Shinjuku FACE de la capital japonesa y que se denominará «G PRO-WRESTLING VER.101». Se trata de Black Andrómeda y Andy Panda Jr.

El exótico Black Andrómeda reaparecerá con GLEAT luego de dos años, reintegrándose con la facción Black Generation International, que comanda Kaito Ishida. Para esta ocasión, Black Andrómeda hará equipo con ARASHI, Soma Watanabe y So Daimonji para enfrentar a Shigehiro Irie, Junjie, JD Lee y Takehiro Yamamura.

Por su parte, Andy Panda Jr se encuentra en su primera campaña en Japón. Se presentó con GLEAT el 10 de enero. En esta segunda aparición, el también llamado «el panda más ágil de la lucha» se unirá a El Lindaman y Andy Wu para medirse contra KAPY, Vent Vert Jack y el italiano Luigi Primo.