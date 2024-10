El ex Campeón Mundial de AEW Swerve Strickland señala a dos luchadores a los que los fanáticos no deben quitar ojo. En realidad, no hablamos de dos nombres desconocidos, quizá sí para el gran público, pero EJ Nduka y Lee Johnson son dos populares talentos de ROH. Además ambos han sido vistos también en «Where The Best Wrestle». E incluso el primero de ellos tuvo sus oportunidades en WWE, y luchó en AAA o MLW.

► Dos luchadores a los que prestar atención

«Un saludo a EJ Nduka. Tiene mucho que ofrecer. Está hambriento. Tiene mucho de ‘quiero demostrarle al mundo.’ No a alguien en específico, solo, ‘quiero demostrarlo al mundo.’ Él sabe lo bueno que puede ser y lo que puede ofrecer. Lo veo en él. Hablo con él, tenemos estas conversaciones, y está dedicado. Semana tras semana. Día tras día, está en ello. Ya sea entrenando o en el ring, está trabajando en ello. Presten atención a él y a Lee Johnson. Están haciendo lo suyo. Los fanáticos, si tienen a alguien que les gusta y que es de sus favoritos, véanlos. No esperen a que aparezcan en televisión para verlos. Véanselos donde están ahora y ayúdenlos a llegar a donde quieren que lleguen. Véanlos en Ring of Honor. Ustedes pueden ser responsables de eso. [Los fanáticos] fueron responsables de que yo tuviera mis oportunidades. Véanlos donde están y ayúdenlos a impulsarlos y catapultarlos. La base de fanáticos hace eso», comenta en O’Shea Jackson Jr. y TJ Jefferson en No Contest Wrestling.

Tampoco hay que dejar de mirar lo que hace Swerve mientras inicia una nueva etapa de su carrera después de haber perdido el título mundial. Por ejemplo, se enfrentará a Shelton Benjamin el 30 de octubre en Dynamite en un combate que el miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T tiene muchas ganas de ver.

