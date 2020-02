Tanto Tessa Blanchard como Impact Wrestling representan a día de hoy la vanguardia «mainstream» de la lucha femenil estadounidense. En una senda iniciada por Chikara y Lucha Underground hace ya casi un lustro, la antigua TNA decidió recoger el testigo de estas y llevar los combates intergénero a su normalización a través de la figura de la hija del legendario Tully Blanchard, quien hizo historia conquistando el Campeonato Mundial Impact el mes pasado bajo el PPV Hard To Kill.

Pero ahora, Blanchard podría no ser ya la única mujer de Impact Wrestling en portar el máximo cetro anteriormente reservado en exclusiva a hombres. Taya Valkyrie presenta su candidatura, tras perder el Campeonato Knockouts hace dos semanas.

BREAKING: For the first time ever, two women will compete for the IMPACT World Championship as @Tess_Blanchard will defend the title against @TheTayaValkyrie TUESDAY at 8/7c on @AXSTV! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/rWi8XFCUCD

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) February 26, 2020