Dos grandes nombres estarán en Raw esta noche

Esta noche, WWE realizará una función más de Raw. Será desde el mítico Madison Square Garden de New York City, New York. Y como ya lo repostamos aquí en SÚPER LUCHAS, el Director Creativo de WWE, Triple H, anunció que el Raw de esta noche será bastante especial.

Pues bien, ya hay detalles de por qué razón Hunter dijo esto. Y es que Mike Johnson de Pro Wrestling Insider ha reportado que hay dos grandes luchadores de SmackDown que ya están en New York y formarán parte de este Raw.

► Bianca Belair y Cody Rhodes estarán esta noche en Raw en Netflix

El primer nombre es el de Bianca Belair, quien aunque está metida en un gran problema, porque Naomi aceptó que fue ella quien atacó a su amiga, Jade Cargill, y esta apareció para golpearla en el pasado SmackDown, debe enfocarse también en buscar recuperar el Campeonato Mundial Femenil WWE.

Título que hasta el pasado lunes estaba en manos de Rhea Ripley, pero, de manera sorpresiva, esta fue vencida por Iyo Sky, quien es la nueva monarca y se perfila como la nueva rival de Bianca Belair en WrestleMania 41, aunque algunas personas especulan con que se vaya a realizar una lucha de triple amenaza metiendo a Ripley en la ecuación.

Pero, además de esto, el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, dirá presente en Raw. Aunque con él no se sabe qué pasará, pues no se espera que ninguno de sus tres enemigos actuales, John Cena, The Rock y Travis Scott, vayan a ser parte del Raw de esta noche.

Recordemos que ya se oficializó que Rhodes defenderá su título ante Cena en WrestleMania 41.