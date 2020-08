Dos grandes nombres aparecerían en el próximo Raw

Puede que estas recientes ocurrencias de Raw Underground y RETRIBUTION acaben siendo un recurso pasajero para adecentar el panorama de ratings hasta que concluya el verano, y luego no lleguen a ninguna parte. Porque WWE tiene ahora mismo como único horizonte SummerSlam 2020, su segundo PPV del año en importancia, y Vince McMahon no quiere que luzca como WrestleMania 36, de ahí ese traslado al Amway Center.

No hace falta ser un consumado nigromante para prever que la empresa presentará un último episodio de Raw antes de la cita estival cargado con todas las estrellas posibles. De ayer y de hoy. Por lo pronto, ya sabemos que el mismísimo Shawn Michaels tendrá un papel en el show rojo del próximo lunes.

. @ShawnMichaels comes to #WWERaw THIS MONDAY!

He aquí un extracto de la sinopsis de su implicación.

Y la presencia de otra leyenda, aún en activo, es sugerida por WWE.

After @WWERollins brutally attacked @35_Dominik, will @reymysterio be at #WWERaw this Monday? https://t.co/WeTZvNBmKo

— WWE (@WWE) August 15, 2020