Doble firma de contrato para el próximo WWE RAW

En la segunda semana tras la destitución de Paul Heyman como director ejecutivo de Raw, WWE logró presentar otro entretenido episodio rojo, que contó con el subtítulo de "Championship Monday", reforzando el componente luchístico pero sin descuidar la narrativa.

Y los caminos de los dos principales campeonatos de la marca tuvieron un interesante giro, porque Sasha Banks se situó como retadora de Asuka en Extreme Rules 2020, mientras que Dolph Ziggler hizo lo propio respecto a Drew McIntyre en ese mismo PPV.

Y durante el capítulo de ayer de Friday Night SmackDown, vimos el anuncio de una doble firma de contrato con las Superestrellas ya mencionadas para el lunes. Las cuatro estarán sobre el ring al mismo tiempo, en un segmento oficializado por Samoa Joe.

