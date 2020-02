Dos ex-WWE inspiraron el "Bay Bay" de Adam Cole

Sin un personaje realmente definido como tal, la importancia de una frase-eslogan para Adam Cole es clave a la hora de que el actual Campeón NXT conecte con el público. Ya saben que los aficionados, en sus ganas de repetir gestos que los integren en un simbólico grupo, gritan al unísono ese «Adam Cole, Bay Bay!» cada vez que el gladiador sale al ring. Exitosa fórmula de la que ahora, bajo The SunSport, el propio líder de Undisputed Era, desvela su origen (aunque ya lo hiciera meses atrás bajo el podcast de Stone Cold).

Sigo siendo un enorme fan de Chris Jericho, y cuando él gritaba en WCW eso de ‘come on baby’, pensaba que era odioso. La idea actual de gritar mi nombre y añadir el ‘bay bay’ al final fue cuando vi a Joey Mercury. Él luchaba en la escena independiente como Joey Matthews, en un show de Maryland Championship Wrestling y estaba dándole una paliza a un tipo. Durante todo el combate, no paraba de elevar sus puños en el aire y gritar ‘Joey Matthews’, una y otra vez, hasta el punto de que la gente lo detestaba. Pensé que era brillante. Para alguien que nunca había ido a un show de lucha libre antes, salían de allí recordando su nombre. Y los seis primeros años que lo hice, la gente me abucheaba o no reaccionaba. No era algo que la gente hacía conmigo, para nada.

Cuando debutamos en ese TakeOver de NXT, recuerdo salir por la rampa, sin haber estado antes en NXT. Pude darme cuenta de que el público estaba entusiasmado y pensé, ‘qué demonios, voy a hacerlo’ para ver a dónde llega esto. Y todo el mundo lo hizo. Y me dije, ‘oh, genial que también pueda hacerlo aquí’.