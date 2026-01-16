Dos ex WWE debutaron en el reciente episodio de TNA

Sonya Deville y Cora Jade son dos de las estrellas que fueron despedidas de la WWE el año pasado, y que desde entonces no habían luchado en otro lugar de relevancia, dedicándose mayormente a sus proyectos personales. Sin embargo, este jueves la situación cambió para ellas.

► Sonya Deville y Cora Jade aparecen en TNA

Precisamente, este jueves se dio el estreno televisivo de TNA Impact en la cadena AMC, y el Director de Autoridad, Santino Marella, abrió el segmento tras un anuncio que mostraba cómo Arianna Grace lo traicionara en favor de Channing «Stacks» Lorenzo. Marella comentó que con la nueva cadena habría nuevas miradas hacia el producto, y con ello nuevas expectativas y objetivos que alcanzar. Con eso en mente, anunció que habían contratado a alguien para ayudar con la gestión, presentando a Daria Rae (la ex Sonya Deville), quien hizo su entrada.

Daria Rae su discurso mencionando que llevaba un tiempo siguiendo de cerca a TNA, antes de repetir gran parte de lo que Marella había dicho. Pero pronto cambió de actitud y lo reprendió en broma, mencionando que ni siquiera su hija quería saber nada de él, y diciéndole que TNA no lo necesitaba. Luego, continuó diciéndole que se mantuviera alejado de su camino antes de anunciar que había tomado su primera decisión oficial al fichar a alguien para la división Knockouts, y presentó a Elayna Black, más conocida como Cora Jade en NXT.

Estas nuevas adiciones esperan fortalecer la división Knockouts de TNA, que ya perdió a The IInspiration luego de que finalizara el contrato de Jessica McKay y Cassie Lee. En el caso de Elayna Black, ya tuvo una breve experiencia en TNA antes de su despido, luchando allí como parte de la alianza entre WWE y TNA; Daria Rae, por su parte, parece que repetirá su papel como figura de autoridad, misma que lo desempeñó durante su paso por el elenco principal de WWE.