Dos eventos más de WWE para la semana de WrestleMania 41

WWE, en asociación con Fontainebleau Las Vegas – el hotel anfitrión oficial de WrestleMania 41 y el más reciente hotel de lujo en debutar en el Strip – anunció que la Ceremonia del Salón de la Fama de la WWE 2025 se llevará a cabo el viernes 18 de abril a las 8 p. m. (hora del Pacífico) en el moderno BleauLive Theater del resort, con un espacio de 90,000 pies cuadrados, como parte del fin de semana de WrestleMania.

Cuando dicha información se hizo oficial también se adelantó que «se anunciarán más eventos de WWE en Fontainebleau Las Vegas en las próximas semanas». WWE anuncia ahora que tanto el programa de NXT del 22 de abril como el UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW el 19 de abril serán en la misma ubicación:

#WWENXT will be held at @fblasvegas in @Vegas on Tuesday, April 22 at 5pm PT! 🔥👏

🎟️Tickets go on-sale on Friday, March 21 at 11am ET/8am PT!

🔗MORE INFO: https://t.co/BaHMTZ0kGa pic.twitter.com/rYlFhgKxkn

— WWE NXT (@WWENXT) March 17, 2025