Dos estrellas regresarían a TNA en Against All Odds

TNA tiene programado el evento de pago por visión Against All Odds para el 6 de junio en la Mullett Arena en Tempe, Arizona (Estados Unidos). Por ahora, el cartel luce así:

CAMPEONATO MUNDIAL TNA : Trick Williams o Mike Santana (c) vs. Elijah

: Trick Williams o Mike Santana (c) vs. Elijah CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA : Masha Slamovich (c) vs. Léi Yǐng Lee

: Masha Slamovich (c) vs. Léi Yǐng Lee CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA : Steve Maclin (c) vs. Mance Warner

: Steve Maclin (c) vs. Mance Warner CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA : Nic y Ryan Nemeth (c) vs. The Rascalz

: Nic y Ryan Nemeth (c) vs. The Rascalz LUCHA POR SER EL DIRECTOR DE AUTORIDAD DE TNA : Santino Marella vs. Robert Stone

: Santino Marella vs. Robert Stone Joe Hendry vs. Frankie Kazarian

On Friday, June 6, TNA Wrestling presents #TNAAgainstAllOdds LIVE from the Mullett Arena in Tempe, Arizona! Get tickets NOW: https://t.co/hrFN63WC00 pic.twitter.com/jUkREHzHOR — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 30, 2025

► Dos multicampeones, de regreso a TNA

Pero habrá más acción, como es habitual, más allá de los combates. Según nuestros compañeros de PWInsider, los fans deben esperar dos interesantes sorpresas:

PWInsider.com ha confirmado que hay planes para que al menos dos estrellas regresen en el PPV Against All Odds de TNA la próxima semana, que se celebrará en el Mullett Arena en Tempe, Arizona. El evento se transmitirá por TNA+. PWInsider.com está trabajando para confirmar las identidades de los talentos, pero se informa que ambos son ex campeones múltiples. Más información a medida que se confirme.

¿Es posible que sean los Motor City Machine Guns? ¿U otro equipo que tuviera mucho éxito en la Total Non-Stop Action? ¿O quizá dos luchadores por separado?