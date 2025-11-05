Dos estrellas de WWE prestarán sus voces para Zootopia 2

Hoy en día, algunos luchadores han incursionado más que antes en el mundo de la actuación. Durante el año pasado, vimos a la estrella de AEW, MJF, y a Becky Lynch de la WWE aparecer en la película «Happy Gilmore 2»; el ex Campeón Mundial AEW consiguió otro papel en la próxima «Violent Night 2»; Drew McIntyre fue elegido para interpretar al hermano de Connor McLeoud en la nueva versión de «Highlander»; y Liv Morgan formó parte del elenco de Bad Lieutenant: Tokio, sin contar además con las presencias de Cody Rhodes y Roman Reigns en la película adaptada de la serie de videojuegos, Street Fighter.

Embed from Getty Images

► Se desconocen la identidad de los luchadores que estarán en Zootopia 2

Ahora, todo apunta a que el número de luchadores que incursionen en la pantalla grande se incrementará, y en esta ocasión será en las películas animadas, ya que PWInsider informó recientemente que dos estrellas de la WWE prestarán sus voces para la próxima película de Disney, «Zootopia 2». Por el momento, sin embargo, aún no se han revelado las identidades de estas estrellas de la WWE, aunque se confirma que darán voz a cebras. Se cree que las identidades de los luchadores se darán a conocer durante el estreno mundial de la película durante este mes de noviembre.

«Dos grandes estrellas de la WWE prestarán sus voces para Zootopia 2 de Disney.

Nos informan que los actores, que darán voz a dos cebras, no se revelarán hasta el estreno mundial de la película animada la próxima semana en Hollywood.

La primera entrega de Zootopia recaudó más de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, ganó un premio Óscar a la Mejor Película de Animación y generó una gran cantidad de productos, atracciones en parques temáticos y una serie animada derivada.

La película se estrena oficialmente el 26 de noviembre.»

Embed from Getty Images

Sean quienes sean estos luchadores de la WWE, es probable que formen parte de uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año, ya que la primera entrega de «Zootopia», fue un éxito de crítica y público en 2016. La película se convirtió en la cuarta más taquillera del año, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo, y ganó el Globo de Oro y el Óscar a la Mejor Película de Animación.

Los luchadores se unirán a un elenco estelar de actores que prestan sus voces a la película, entre los que se incluyen Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Andy Samberg, Idris Elba, Shakira y Macaulay Culkin, entre otros.