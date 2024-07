Anoche hubo edición especial de NXT, recuperando una vez más el clásico título de The Great American Bash. Si bien, en cuanto a novedades titulares no tuvo nada de especial, pues las tres defensas programadas se saldaron con victoria para los campeones.

Y veremos si el próximo martes hay algún movimiento en el panorama de monarcas. La segunda parte de NXT The Great American Bash albergará, además de una defensa del máximo cetro varonil entre Ethan Page y Oro Mensah, otros dos choques por cinturones.

Kelani Jordan buscará retener el Campeonato Femenil Norteamericano NXT ante Tatum Paxley, quien ha fracasado en todos sus intentos de hacerse con una presea; desde el Campeonato Femenil NXT hasta el Campeonato Mundial Knockouts TNA.

Por su parte, MSK intentarán ganar por tercera vez el Campeonato de Parejas NXT, que nunca perdieron sobre el ring en su más reciente reinado, sino a causa del despido de Zachary Wentz en 2022. Enfrente, el tándem Axiom & Nathan Frazer, quienes reinan desde abril.

Mientras, sin títulos en liza, Joe Hendry luchará contra Joe Coffey y Pete Dunne hará lo propio con Trick Williams.

Dentro de seis días, llega la otra mitad del especial NXT The Great American Bash 2024, igualmente desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida, EEUU), con este cartel provisional.

Week Two of #NXTGAB is absolutely LOADED! 🔥



Which match are you looking forward to the most NEXT WEEK on @SYFY? 🤔 pic.twitter.com/F0JuPR9Htl