Anoche informábamos de que dos de los casos más recientes del Coronavirus que azota ya a más de 60 países en el mundo, se han presentado en el área Tampa Bay, es decir, cerca de donde se planea la realización de WrestleMania 36 el 5 de abril de 2020, y cuyo cartel ya está tomando forma.

Anoche, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que se existirían los 2 primeros casos de coronavirus COVID-19 en el área de Tampa, aunque en ese entonces no estaban confirmados al 100%.

Según la rueda de prensa que dio el Gobernador de Florida este lunes en la mañana, los afectados son una persona de sexo femenino de unos 20 años que está en el condado de Hillsborough, que es en donde se desarrollará WrestleMania. La segunda persona es un hombre adulto de unos 60 años residente en el condado de Manatee, Florida. Ambos se encuentran con síntomas estables y puestos en cuarentena.

Si bien estos casos eran los considerados sospechosos, la mujer viajó recientemente a Italia, mientras que el paciente de Manatee no ha tenido historial reciente de viajes. Esto ya fueron confirmados la tarde de este lunes como positivos la tarde de este lunes, luego de que el Centro de Control y Prevención de Enferemadades (CDC) entregó los resultados de los examenes que les fueron practicados a ambos pacientes.

.@CDCgov confirms Florida’s two cases of #COVID19. Visit @HealthyFla's dedicated information page for the latest updates and guidance: https://t.co/e1S8bGG26U. Know the Facts. #PublicHealth #WHO #Coronavirus

