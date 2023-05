Dos ausencias notables se dieron en el reciente WWE SmackDown

La reciente edición de SmackDown tuvo varios combates y segmentos para continuar las rivalidades de cara a Night of Champions, aunque no fue el único enfoque que tuvo el programa, ya que también se pactaron varios encuentros que se darán la próxima semana. También fuimos testigos del debut de los ex NXT Pretty Deadly y Grayson Waller.

► Liv Morgan y Dakota Kai están lesionadas

Además de lo mencionado, lo que más llamó la atención fue la programación de una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas para el lunes 29 de mayo en Monday Night Raw, luego de que se anunciara que Liv Morgan y Raquel Rodríguez dejaran vacante los títulos por la lesión de la primera.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que no solo Liv Morgan, sino también Dakota Kai, estuvieron ausentes del reciente WWE SmackDown por lesión. Evidentemente, tampoco aparecerán en el programa del viernes siguiente, toda vez que este fue pregrabado hace un par de días.

“Liv Morgan y Dakota Kai no estuvieron en el Smackdown de esta semana.”

Habrá que ver cuándo regresan Liv Morgan y Dakota Kai a la televisión de WWE, toda vez que no se precisó cuánto tiempo estarán fuera de acción, por lo que es una situación desafortunada sin duda. En todo caso, lo de Liv Morgan podría ser de consideración, dado que se vio forzada a renunciar a su título. En todo caso, esperemos que ambas tengan una pronta recuperación.