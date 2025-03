Dos amigos de Logan Paul, ¿más dentro de WWE?

A dónde va Logan Paul, van sus amigos, esto ya se ha visto en la WWE. Pero, ¿dos de ellos entrarán todavía más a la lucha libre?

El primero de quien hablamos es Joe Weller, una popular personalidad de YouTube con más de cinco millones de suscriptores, la cual se basó en parte en que tiempo atrás hacía videos realizando movimientos luchísticos.

Weller, quien recibió un súplex de Logan en un recinete partido benéfico de fútbol, visitó el pódcast de Paul, Impaulsive, y le preguntaron por qué no está más involucrado en las doce cuerdas:

«Me encantaría. De verdad me encantaría. Tuve la idea de recorrer el circuito independiente y hacerlo de la manera respetada, documentándolo . Luego, con suerte, que algún día WWE diga: ‘J*der, la estás rompiendo en la escena indie. Tenemos que ficharte.’ Me encantaría. Creo que sería un buen heel.»

El otro es Andrew Schulz, quien sí dio un paso en esa dirección cuando el lunes pasado apareció en Monday Night Raw y fue atacado por el propio «Maverick» para luego ser salvado por AJ Styles y posteriormente avisar a su «amigo» de que volverán a verse las caras.

Hablando recientemente con su pódcast, FLAGANT, Schulz valoró su experiencia:

«Solo quiero empezar el show diciendo que no tenía ni idea de que eso iba a pasar anoche en Raw. Logan lo mencionó, algo como: ‘Oye, tal vez te señale o algo así.’ Y luego este Judas viene corriendo hacia mí y trata de hacerme quedar mal frente a todo el mundo en el Madison Square Garden.

Si estuviéramos en la arena de los Brooklyn Nets, ok, ahí sí, miento todo el día. Hago cualquier tontería por el show de lucha, ¿sabes? Pero no en el Madison Square Garden. Así que le digo la verdad, que creo que es lo que debes hacer con alguien que considerabas un amigo.

El tipo me invitó a su boda la semana pasada. Así que le digo: ‘Escucha, nadie vino a verte. Ni siquiera estás luchando esta noche.’ Pero su ego es tan frágil que me agarra y me jala por encima de esa cosa, enfrente de mi esposa. Eso es bastante humillante. Acabo de sacar un especial sobre cómo mis bolas no funcionan, y ahora me doblan sobre una baranda delante de mi esposa. Gracias a Dios por AJ Styles [risas].

«Logan tiene que pagar por esto, hermano. No voy a mentir, me pareció una locura. Así que veremos qué pasa. De hecho, ahora puede que vaya a tu boda. No iba a ir, pero tal vez vaya… y tal vez te meta un maldito suplex».