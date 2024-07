Donovan Dijak: «Si fuera por mí, seguiría en WWE»

Donovan Dijak ha estado acaparando en buena parte las noticias actuales en clave de pro wrestling por su salida de WWE en junio. Últimamente, en SÚPER LUCHAS hemos hablado de si podría darse una reunión de Retribution, del día que en la compañía lo reprendieron tras un combate en Main Event, programa donde se sentía feliz a pesar de no estar en una buena situación, de que considera «horribles» los despidos de la misma, de que sus contratos le parecen ilegales, o del interés recíproco con AEW.

► Donovan Dijak quería seguir en WWE

A la noticia principal volvemos en esta ocasión para conocer que si dependiera de él continuaría en la empresa. Así lo da a conocer en una reciente entrevista con SEScoops, en la que también apunta que él quería negociar activamente una renovación del contrato pero no obtuvo una respuesta positiva de la otra parte.

«Todos mis amigos cercanos han sido liberados por la WWE. Cuando eso sucede, suele haber una tendencia entre los grupos de aficionados, y no es un grupo pequeño. Pero la realidad es que hay muchas personas ahora que, podríamos decir, la fase de luna de miel ha pasado y están buscando activamente razones para no apoyarme o para estar del lado de la WWE«.

«No intenté enfrentarme a la WWE; siempre he sido muy agradecido. He apoyado a todos mis compañeros y estoy agradecido con las personas que me dieron esas oportunidades. Pero surgen momentos divisivos como este, y yo no orquesté esta situación. Si hubiera dependido de mí, seguiría en la WWE, ¿verdad? Quería negociar activamente, pero ellos no estuvieron dispuestos«.

Puede que un día Dijak tenga la oportunidad de volver a la WWE. Mientras, veremos qué le depara este nuevo capítulo de su carrera. Unirse a AEW podría ser magnífico para el veterano. De momento, ha tenido cuatro combates, uno en Beyond y tres en Ryse Wrestling. Y tiene más fechas en diferentes promociones en el futuro cercano, como por ejemplo su visita a Prestige Wrestling en el evento Roseland 9 que comparten en DEADLOCK Pro y West Coast Pro:

🚨 TICKETS ON SALE NOW 🚨 ***QUOTE/REPLY WHEN YOU’VE BOUGHT YOUR TICKETS*** September 29th, 2024

Portland, Oregon

Roseland Theater

All Ages (bar with ID) Prestige Wrestling x @deadlockpro x @WCProOfficial https://t.co/QdlAW2xd48 pic.twitter.com/P0hOtWwLmZ — Prestige Wrestling (@WrestlePrestige) July 15, 2024