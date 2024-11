Donovan Dijak: «No estaría donde estoy sin WWE NXT»

Donovan Dijak lleva unos cuantos meses haciendo las delicias de los fanáticos como luchador independiente en promotoras como MLW, DEADLOCK o HOG. Por ejemplo, el 5 de diciembre va a verse las caras con Matt Riddle en el evento One-Shot de la Major League Wrestling. «The Disruptor» está disfrutando otra vez de la lucha libre después de no haberlo hecho todo lo que hubiera querido en WWE. Más que nada en su último ascenso al main roster, pues le fue de maravilla en NXT, una época de la que habló recientemente con Instinct Culture.

► La importancia de NXT

«Estuve súper contento con volver a NXT, súper contento. Me dieron la plataforma para reinventarme. Ellos, siendo Shawn Michaels y, hasta cierto punto, Triple H y Bruce Prichard, quienes finalmente me enviaron allí. Fue su decisión ponerme en NXT, pero en términos de cómo fui presentado en NXT, eso fue gracias a Shawn Michaels y Johnny Russo. Así que el crédito es para todos ellos. Sin esa oportunidad, estaría en una posición muy diferente ahora mismo. Todo ese año, lo llamé el mejor año de mi carrera, y todavía lo siento así. Incluso ahora, todavía siento que estoy en medio de la mejor etapa de mi carrera porque estoy físicamente saludable, no tan atlético como hace tres o cuatro años, probablemente, pero lo suficientemente cerca [risas], donde las cosas que puedo controlar todavía están completamente al nivel en términos de trabajo de pies y violencia. Esos aspectos siguen siendo precisos. Todavía puedo hacer todos esos movimientos tipo corkscrew moonsault desde la tercera cuerda, solo que ya no los hago tan seguido [risas]. Los estoy guardando para el escenario más grande que pueda encontrar. Pero sí, la etapa en NXT me dio tantas oportunidades, tantas luchas increíbles, y más allá de las luchas, las historias. Estuve tan feliz con la presentación de la historia y del personaje, y con todo lo que pude hacer».

«Fue simplemente genial. Fue una gran manera, nuevamente, pensé que esto sería un trampolín hacia el roster principal. Resultó ser un trampolín de regreso a las independientes, lo cual sigue siendo genial. Sigue siendo genial. Todavía estoy cosechando los beneficios de ello. Tengo mi agenda llena, todo va bien. Estoy en el evento estelar de la mayoría de los shows en los que participo la mayoría de las noches, luchando por campeonatos todo el tiempo. Ahora tengo una oportunidad maravillosa con MLW, así que todo está yendo bien. Estoy súper agradecido de que haya sucedido porque, si no hubiera pasado, estaría en una posición muy diferente. Ha sido un viaje salvaje, y no estoy listo para que termine. Así que voy a seguir esforzándome al máximo, superándome y viendo hasta dónde puedo llegar, haciendo todas las cosas que amo en el negocio de la lucha libre profesional».

