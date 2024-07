Donovan Dijak: «No era del gusto de Vince McMahon»

Nada bueno salió de Retribution. La facción de WWE fue un completo fracaso. Mustafa Ali, Donovan Dijak (T-Bar), Michin (Reckoning), Shane Haste (Slapjack), Mason Madden, (Mace) ni Mercedes Martínez (Retaliation) sacaron nada positivo de la experiencia en lo relativo a su situación como Superestrellas.

► Así hubiera mejorado Retribution

Ahora, ¿hubiera funcionado mejor de no haber nacido el grupo durante la Era Covid y con los fanáticos presentes en las arenas interactuando con ellos? Nunca lo sabremos, pero el ahora agente libre Dijak cree que así habría sido, como expone en su reciente entrevista con Insight with Chris Van Vliet:

«Es una gran pregunta. Creo que hubiera sido mejor, porque habría habido más producción, más interacción, habría sido más claro que éramos los chicos malos tratando de enojar a la gente, en lugar de lo que se vio, que era gente loca gritando a nada, ¿verdad? Es como si fuéramos a tomar el control de estas pantallas. No se traduce muy bien. Sé que nos separaron a Mace y a mí, nos pusieron en un equipo y nos quitaron las máscaras. Eso aparentemente fue bien recibido por el público, aunque todavía me llamaban T-Bar y a él lo llamaban Mace, lo cual, por cierto, propusimos no tener esos nombres porque no queríamos que esa mala reputación nos siguiera. Pero aún así, todavía teníamos la misma música y todo. Pero incluso así, estábamos recibiendo buenas reacciones de la audiencia. Simplemente, al parecer, no era del gusto de Vince el equipo, así que eso también se desintegró por alguna razón«.

¿Estás de acuerdo con Donovan Dijak sobre Retribution?