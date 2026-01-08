Donovan Dijak ingresa al MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Donovan Dijak luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Donovan Dijak, miembro de los imponentes Skyscrapers junto al Bishop Dyer, llega a RIOT con gran impulso como uno de los actuales Campeones Mundiales en Parejas de MLW. Desde que conquistaron el oro el verano pasado, los Skyscrapers han arrasado en la división de parejas, consolidándose como una de las potencias más dominantes de MLW.

Pero el impacto de Dijak no se ha limitado a la competencia en equipos. Con una presencia implacable como competidor individual, Dijak se ha perfilado constantemente como una amenaza para el Campeonato Mundial de MLW, utilizando su tamaño, atletismo y ofensiva implacable para abrumar a sus oponentes en todas las divisiones. Ahora, Battle RIOT presenta la mayor oportunidad hasta la fecha. Dijak sabe lo cerca que ha estado antes.

En la Batalla RIOT de 2025, Dijak se mantuvo entre los últimos combatientes, sobreviviendo a oleadas de contrincantes y esforzándose al máximo antes de quedarse a las puertas. Con el calendario en camino hacia 2026, la pregunta es crucial: ¿Podrá Donovan Dijak terminar lo que empezó y ganar la RIOT por completo?

Battle RIOT es la prueba más dura de MLW. Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, las armas son legales y el caos es constante.

El 29 de enero en Kissimmee, Donovan Dijak regresa a RIOT, más grande, con más experiencia y decidido a convertir el dominio en destino.