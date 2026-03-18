¿Dónde ver Homenaje a dos Leyendas 2026? Horario y cartel del evento del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre presentó el cartel definitivo para Homenaje a Dos Leyendas 2026, función que se realizará el 20 de marzo en la Arena México y que tendrá como eje central la despedida de El Satánico.

El histórico rudo disputará su última lucha profesional tras más de cinco décadas de carrera, en un combate que promete ser uno de los momentos más emotivos en la historia reciente del pancracio mexicano.

► El Satánico se despide en un triangular de leyendas

La lucha principal será el “Triangular de Leyendas”, donde El Satánico enfrentará a Atlantis y Blue Panther.

El líder de Los Infernales pondrá punto final a su carrera en el mismo escenario donde construyó su legado, acompañado de dos figuras históricas con las que compartió rivalidades y momentos clave.

► Campeonatos del CMLL en juego

La cartelera también contará con dos campeonatos mundiales en juego. En uno de ellos, Claudio Castagnoli defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL ante Hechicero.

Además, el Team Sky, integrado por Místico, Máscara Dorada y Neón, expondrá el Campeonato Mundial de Tríos frente a The Death Riders: Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García.

► Apuestas en Homenaje de Leyendas

Las apuestas también tendrán un papel importante con el triangular de cabelleras entre Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica.

Asimismo, el octagonal infernal pondrá en juego máscaras y cabelleras con la participación de Max Star, Hombre Bala Jr., Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Virus, Cancerbero, Coyote y Pólvora.

► Amazonas y Copa Infernal completan la función

Las Amazonas del CMLL también tendrán presencia en un relevos atómicos con Las Infernales (Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria) enfrentando a Persephone, La Jarochita, La Catalina y Reyna Isis.

Finalmente, la Copa Infernal se disputará en un torneo cibernético entre Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia) y Los Guerreros del Infierno (Último Guerrero, Rey Bucanero y Toscano).

Con esta combinación de despedidas, campeonatos y luchas de apuestas, Homenaje a Dos Leyendas 2026 se perfila como una de las funciones más importantes del año en la Arena México.

► Dónde ver Homenaje a dos Leyendas

El evento en la Arena México comenzará a las 8:30 de la noche. El evento podrá verse por por medio de la suscripción de Youtube en el canal del CMLL.