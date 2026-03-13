La promotora independiente Game Changer Wrestling regresa con Ashes To Ashes 2026, un evento que se celebrará el 14 de marzo en el Showboat Hotel Atlantic City en Atlantic City (Nueva Jersey, Estados Unidos). Así como recientemente te presentamos cinco luchas que debes seguir en la escena indie este fin de semana, a continuación repasamos todo lo que necesitas saber de este show de GCW.

► Cartelera

CAMPEONATO MUNDIAL GCW : Atticus Cogar vs. SLADE



: Atticus Cogar vs. SLADE CAMPEONATO ULTRAVIOLIENTO GCW : Otis Cogar vs. Conor Claxton

: Otis Cogar vs. Conor Claxton John Wayne Murdoch vs. Vipress

Blake Christian vs Marcus Mathers

Alec Price vs. Gary Jay

Mr. Danger vs Jimmy Lloyd

Además, el show mostrará el adiós de Marko Stunt, exluchador de, entre otras empresas, AEW.

► Horarios

País Hora México 19:00 España 02:00 (15 de marzo) Argentina 21:00 Chile 21:00 Colombia 19:00 Perú 19:00 Ecuador 19:00 Venezuela 20:00 Uruguay 21:00 Paraguay 21:00 Bolivia 20:00 Costa Rica 18:00 Guatemala 18:00 Panamá 19:00 República Dominicana 20:00

► Dónde ver GCW Ashes To Ashes 2026

Región Plataforma México TrillerTV+ España TrillerTV+ Latinoamérica TrillerTV+ Estados Unidos TrillerTV+

La plataforma de streming TrillerTV+ es la casa habitual de la lucha libre independiente, aunque también es donde en algunos países puede verse AEW, por ejemplo; aunque la compañía Élite próximamente lanzará MyAEW. Por otro lado, hay promotoras que también tienen su propio servicio, como es el caso de PROGRESS Wrestling con Hooked On Wrestling TV.