La promotora independiente Game Changer Wrestling regresa con Ashes To Ashes 2026, un evento que se celebrará el 14 de marzo en el Showboat Hotel Atlantic City en Atlantic City (Nueva Jersey, Estados Unidos). Así como recientemente te presentamos cinco luchas que debes seguir en la escena indie este fin de semana, a continuación repasamos todo lo que necesitas saber de este show de GCW.
► Cartelera
- CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar vs. SLADE
- CAMPEONATO ULTRAVIOLIENTO GCW: Otis Cogar vs. Conor Claxton
- John Wayne Murdoch vs. Vipress
- Blake Christian vs Marcus Mathers
- Alec Price vs. Gary Jay
- Mr. Danger vs Jimmy Lloyd
Además, el show mostrará el adiós de Marko Stunt, exluchador de, entre otras empresas, AEW.
► Horarios
|País
|Hora
|México
|19:00
|España
|02:00 (15 de marzo)
|Argentina
|21:00
|Chile
|21:00
|Colombia
|19:00
|Perú
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Venezuela
|20:00
|Uruguay
|21:00
|Paraguay
|21:00
|Bolivia
|20:00
|Costa Rica
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Panamá
|19:00
|República Dominicana
|20:00
► Dónde ver GCW Ashes To Ashes 2026
|Región
|Plataforma
|México
|TrillerTV+
|España
|TrillerTV+
|Latinoamérica
|TrillerTV+
|Estados Unidos
|TrillerTV+
La plataforma de streming TrillerTV+ es la casa habitual de la lucha libre independiente, aunque también es donde en algunos países puede verse AEW, por ejemplo; aunque la compañía Élite próximamente lanzará MyAEW. Por otro lado, hay promotoras que también tienen su propio servicio, como es el caso de PROGRESS Wrestling con Hooked On Wrestling TV.